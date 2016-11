Super RTL 13:05 bis 13:35 Trickserie Tom und Jerry Professor Tom / Texas Tom / Tom und der neue Mausketier / Onkel Peco USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Tom unterricht eine kleine Katze. Heute ist das Fach "Wie man richtig Mäuse jagt" an der Reihe. 2. Geschichte: Tom und Jerry jagen heute auf einer Ranch hintereinander her und fühlen sich dabei fast wie echte Cowboys. 3. Geschichte: Tom muss den Kampf mit den Mausketieren des Königs aufnehmen. Und zu allem Überfluss machen ihm auch noch Jerry und dessen Neffe das Leben schwer. 4. Geschichte: Jerrys Onkel Peco ist zu Gast. Dieser ein bekannter Gitarrist und übt derweil neue Stücke ein. Dabei reißen ihm aber ständig die Saiten und er muss sich an Toms Schnurrhaaren bedienen und diese als Ersatz nutzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6