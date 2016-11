SWR 2 23:03 bis 00:00 Sonstiges MusikGlobal Sahara Swing. Der weltweite Siegeszug äthiopischer Musik Merken Aus der Verbindung von traditionellen Klängen mit westlichen Sounds entstand Anfang der siebziger Jahre in Äthiopien ein Musikstil, der als "Sahara Swing" oder "Ethio Jazz" bezeichnet wurde und in den Clubs von Addis Abeba Erfolge feierte. 1974 setzte der Putsch des äthiopischen Militärs dem Höhenflug ein Ende. Eine CD-Reihe namens "Éthiopiques", auf dem französischen Buda-Label erschienen, bescherte Ende der neunziger Jahre der Musikströmung ein Comeback. Die Wiederveröffentlichungen machten derart Furore, dass junge Musiker Feuer fingen. Ob in London, Berlin, Paris oder New York - überall ließen sich Bands vom "Saraha Swing" inspirieren und entwickelten ihre eigene Spielart, die Einzug in den "World Music Discos" der Großstädte hielt. In Google-Kalender eintragen