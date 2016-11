SWR 2 20:03 bis 21:00 Sonstiges Musik aus unseren Archiven "Original und Bearbeitung" Merken Auf der Suche nach der "existentiellen Wucht des Originals" erfand der Komponist, Dirigent und Musikdenker Hans Zender ein eigenes Genre: die "komponierte Interpretation". In seinen Neufassungen klassischer oder romantischer Werke ist er dabei dem Zukunftspotential der Stücke auf der Spur - und ganz grundsätzlich einem neuen, perspektivischen Verständnis der Tradition. In Gesprächen aus den Jahren 2011 und 2015 erklärt Hans Zender dieses Verfahren. In Ausschnitten erklingen seine Bearbeitungen von Musik von Haydn, Schubert, Debussy und Beethoven. In Google-Kalender eintragen Moderation: Lydia Jeschke Gäste: Gäste: Hans Zender (Komponist, Dirigent und Musikdenker)