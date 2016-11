SWR 2 10:05 bis 10:30 Sonstiges Tandem Zurück kann ich nicht. Die schwierige Emanzipation einer jungen Kaukasierin Merken Eine aus Inguschetien geflüchtete Muslimin trennt sich in der Notunterkunft von ihrem gewalttätigen, traumatisierten Ehemann. Für ihre Familie und die ihres Mannes steht fest, sie hat damit Schande über die Familie gebracht. Sie wird geächtet und muss alleine versuchen, für sich und ihre Kinder einen Weg im fremden Land zu finden. Unterstützung erhält sie von Sozialarbeiterinnen und ehrenamtlichen Helferinnen. Offiziell gilt sie nicht als verfolgt oder bedroht, denn sie ist Bürgerin der Russischen Föderation. Ob sie bleiben kann, liegt allein in den Händen des Gerichts, das über ihren Fall entscheidet. In Google-Kalender eintragen