Lesestoff frei Haus. Wenn die Bücher zu den Menschen kommen

Klassenweise strömen Buben und Mädchen herbei, wenn vor ihrer Grundschule im Münchner Norden der Bücherbus parkt. Alle zwei Wochen ist es wieder soweit - und natürlich hält die Bibliothek auf vier Rädern auch Lesestoff für Erwachsene bereit. Von den mobilen Mediendiensten der Stadtbüchereien profitieren vor allem Senioren oder Menschen, die aufgrund einer Behinderung ans Haus gefesselt sind. Alle vier Wochen besucht eine Bibliothekarin der Münchner Stadtbibliothek ihre Kunden zuhause und präsentiert ihnen neueste, ganz auf sie zugeschnittene Lese- oder Hörbuchangebote. Und wenige wissen, dass es sogar in Krankenhäusern Büchereien gibt und einen Service, der die Bücher auf Wunsch ans Bett bringt. Dass Bücher zu den Menschen kommen und nicht umgekehrt, ist eine ganz alte Geschichte, die in München in den 20er Jahren mit der Städtischen Wanderbücherei begann - untergebracht in einer Trambahn, die bis in die 1970er Jahre durch die Stadtteile kurvte. Dann siegten die Busse. Erst jüngst kehrte der einst nach Hannover verkaufte, originale Triebwagen nach München zurück und soll jetzt im Trambahnmuseum restauriert werden. Monika Köstlin hat sich für das Notizbuch auf die Spur der Wanderbüchereien begeben.