RTL 23:10 bis 00:00 Krimiserie CSI: Miami Die Mutter der Folter USA 2012 2016-11-22 02:15 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein junger Mann wird - halb totgeschlagen - lebendig vergraben und kann sich mit letzter Kraft aus dem Loch befreien. Er führt die Ermittler zu seiner toten Freundin, Chelsea Bartlet, die ebenfalls am Strand verscharrt wurde und der die Augen entfernt worden sind. Die Verstümmelung trägt ganz eindeutig die Handschrift von Esteban Navarro. Esteban Navarro ist ein angesehener Arzt Miamis, von dem das CSI weiß, dass er ein Serienkiller ist. Der Täter ist also schnell identifiziert, der Nachweis seiner schrecklichen Tat fällt, wie immer, schwer. Bei der Durchsuchung des Anwesens der Navarros findet Horatio den Metallabsatz eines hochhackigen Schuhs verkohlt in den Resten eines Lagerfeuers. Elisabeth Clark, eine Prostituierte, identifiziert diesen Schuh als den ihrigen, den sie der toten Chelsea Bartlett geliehen hat. Elisabeth sagt zwar vor Gericht aus, dass Chelsea mit Diego verabredet war, doch der Richter hält die Beweislage für nicht ausreichend. Erst als Vina Navarro, Großmutter des Serienkillers, auftaucht, schafft es das CSI-Team, ein lang gehütetes dunkles Familiengeheimnis der Navarros aufzudecken und damit auch Licht in den aktuellen Fall zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Lt. Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Adam Rodriguez (Eric Delko) Omar Benson Miller (Walter Simmons) Christian Clemenson (Dr. Tom Loman) Leven Rambin (Molly Sloan) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Sam Hill Drehbuch: Marc Dube, Barry O'Brien Kamera: Ken Glassing Altersempfehlung: ab 12