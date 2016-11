RTL 22:15 bis 23:10 Serien Shades of Blue Das unentdeckte Land USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Saperstein hat den Sturz vom Baustellengerüst schwer verletzt überlebt. Er liegt nun aber im Koma und kann derzeit nicht zu den Vorkommnissen befragt werden. Wozniak kämpft zwar gegen seine Schuldgefühle an, trotzdem will er seine Sache zu Ende bringen. Unterdessen spitzt sich die Situation im Team immer mehr zu. Alle glauben, in Sap ihren Maulwurf gefunden zu haben. Stahl besucht Miguel im Gefängnis. Er steht kurz davor, Harlees Geheimnis aufzudecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Drea de Matteo (Tess Nazario) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Sarah Jeffery (Cristina Santos) Originaltitel: Shades of Blue Regie: David Boyd Drehbuch: Jack Orman, Wolfe Coleman Kamera: Stefan Czapsky