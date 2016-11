hr2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Ernst A. Grandits, "Grandseigneur" Merken In Deutschland kennt man ihn als Moderator des Fernsehkulturmagazins "Kulturzeit" bei 3sat 20 Jahre lang war er das Gesicht der Sendung aus Österreich der Grandseigneur der Sendung. Ernst A. Grandits ist zu Hause in der Welt der Kultur, belesen, kultiviert, mit unglaublichem Hintergrundwissen gerade was die Kultur in Osteuropa angeht. Was die deutschen Zuschauer der "Kulturzeit" nicht so wissen: Ernst Grandits hat natürlich auch noch ein Leben in Österreich ist dort ein sehr bekannter und beliebter Fernsehmann, der auch viele andere Seiten hat: Wenn der ORF einen Film über die Wiener Philharmoniker drehen will, bei dem es darauf ankommt, originelle Bilder und Situationen zu finden dann wird Grandits gefragt. Und in Deutschland wissen auch wenige, dass Ernst Grandits bei André Heller Regie geführt hat und dass er Dokumentationen über die Belagerung von Sarajewo gefilmt hat. Darüber spricht Ernst Grandits im hr2-Doppelkopf mit Ursula May als Gastgeberin. Ende des Jahres geht Grandits in den Ruhestand, was wohl eher ein Unruhestand werden wird. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ursula May