Bayern 4 23:05 bis 00:00 Jazz Jazztime Piano and straight Neuer Klavierjazz aus den USA: mit "The Bad Plus", dem "Kevin Hays New Day Trio" und mit dem Duo "Myra Melford/Ben Goldberg" Merken Neuer Klavierjazz aus den USA: mit "The Bad Plus", dem "Kevin Hays New Day Trio" und mit dem Duo "Myra Melford/Ben Goldberg" In Google-Kalender eintragen Moderation: Henning Sieverts