DR Kultur 22:00 bis 22:30 Sonstiges Alte Musik "Getrieben von unstillbarem Wissensdurst". Der englische Musikgelehrte Charles Burney Merken Er begann als Organist, doch interessierte ihn die Musikgeschichte bald mehr als das Komponieren. 1769 erwarb er den Doctor of Music der Universität Oxford. Um grundlegende Informationen über das Musikleben in Italien, über Frankreich und die angrenzenden Ländern sammeln zu können, unternahm Burney 1770 und 1772 zwei große Reisen auf das europäische Festland. Sein "Tagebuch einer musikalischen Reise" machte ihn international berühmt. Noch heute zählt es zu den am häufigsten zitierten Quellen des 18. Jahrhunderts. In Google-Kalender eintragen