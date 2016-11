Deutschlandfunk 20:10 bis 21:00 Sonstiges "Bahnhof am Meer" Merken Nach Jahren fährt der Schriftsteller wieder mit dem Zug von Köln in das belgische Seebad Ostende. Er hat eine Interviewerin an seiner Seite. Ihre Fragen beantwortend, denkt der Dichter sein Leben zusammen mit dem "Bahnhof am Meer" Ostende. Er erinnert sich an Autoren, die einst dort Station machten, wie die Kölner Schriftstellerin Irmgard Keun auf der Flucht vor den Nazis. Unmerklich verschwimmen Gegenwart und Vergangenheit. "Der Ort an den Küsten des Exils" wird zum Schnittpunkt mehrerer Leben, und der Autor sucht in den fremden Biografien die seine. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Christian Brückner, Krista Posch, Aljoscha Sebald, Manfred Steffen, Ulrike Bliefert Regie: Hans Gerd Krogmann