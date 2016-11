Deutschlandfunk 10:10 bis 11:30 Sonstiges Sprechstunde Volkskrankheit Kopfschmerz. Wiederkehrende Qual zwischen den Schläfen Merken In Deutschland leiden mehr als die Hälfte aller Menschen unter gelegentlichen oder chronischen Kopfschmerzen. Spannungskopfschmerz und Migräne sind die häufigsten Formen, sie machen rund 90 Prozent aller Erkrankungen aus. Oft treten die verschiedenen Formen aber auch kombiniert auf. So leiden zum Beispiel einige Migränepatienten zusätzlich an Spannungskopfschmerzen. Länger anhaltende Kopfschmerzen können die Gesundheit und das Leben der Betroffenen schwer belasten, nicht selten führen sie zu einer Behinderung. In Google-Kalender eintragen Moderation: Carsten Schroeder Gäste: Gäste: Dr. Charly Gaul (Chefarzt der Migräne- und Kopfschmerzklinik Königstein, Generalsekretär der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft e.V.)