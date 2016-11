ORF 3 02:05 bis 02:50 Dokumentation Mythos Geschichte Wien - Stadt der Liebe Wien - Stadt der Liebe A 2016 Stereo 16:9 Merken Wien zählte im 19. Jahrhundert zu den modernsten und größten Städten der Welt. Entsprechend fortschrittlich ging es hier auch in Liebesdingen zu. Der Spittelberg war verschrien für die dortige Prostitution. Auch an den Basteitoren boten käufliche Frauen ihre Dienste an. Der Wiener Kongress war überhaupt das Beste, was dem Wiener Liebesgeschäft passieren konnte. Legendär wurde auch die ?Mutzenbacherin?, eine archetypische Darstellung der Wiener Dirne aus der Feder von Felix Salten. Stefan Wolner begibt sich in dieser ORFIII-Neuproduktion auf die Spuren des erotischen Wien von anno dazumal. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mythen der Geschichte Altersempfehlung: ab 12