ORF 3 23:35 bis 01:20 Drama In den Süden F, CDN 2005 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nordamerikanische Touristinnen erfüllen sich im Haiti der 70er Jahre ihre sexuellen Sehnsüchte und werden durch politische Unruhen unsanft aus ihren Träumen gerissen: Drei Frauen im besten Alter besuchen in ihren Ferien die Insel Haiti. Freilich nicht, um dort entspannt am Strand zu liegen: Die Professorin Ellen verbringt ihren Urlaub schon seit Jahren im gleichen Ressort, wo ihr die einheimischen Männer zu Füßen liegen. Diesmal hat sie es auf den jungen Legba abgesehen, doch an ihm ist auch Brenda interessiert, der Legba den ersten Orgasmus ihres Lebens bescheren konnte. Und dann ist da noch die Kanadierin Sue, die auf der gleichen Suche ist wie Ellen und Brenda. Mit: Charlotte Rampling (Ellen), Karen Young (Brenda), Louise Portal (Sue), Ménothy Cesar (Legba), Lys Ambroise (Albert), Jackenson Pierre Olmo Diaz (Eddy). Frankreich/Kanada, Liebesfilm, 2005 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlotte Rampling (Ellen) Karen Young (Brenda) Louise Portal (Sue) Ménothy Cesar (Legba) Lys Ambroise (Albert) Jackenson Pierre Olmo Diaz (Eddy) Wilfried Paul (Neptune) Originaltitel: Vers le sud Regie: Laurent Cantet Drehbuch: Laurent Cantet, Robin Campillo Kamera: Pierre Milon Altersempfehlung: ab 12