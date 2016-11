ORF 3 22:45 bis 23:35 Dokumentation Mythos Geschichte Kleopatra - Macht und Eros Kleopatra - Macht und Eros A 2014 2016-11-22 03:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Seit mehr als 2.000 Jahren erregt Kleopatra die Phantasie, wie keine andere beschäftigt sie die Künste: verteufelt als Kurtisane vom Nil, verklärt als Tragödin, die an ihrer Liebe scheitert und eine jahrtausendealte Kultur in den Abgrund reißt. Kleopatra VII. regiert im 1. Jahrhundert v. Chr. das reichste Land der Welt. Sie kommandiert Armeen. Kleopatra verführt zwei mächtige römische Feldherren, um ihr Reich Ägypten zu retten. Doch am Ende verliert sie alles. Historiker und Archäologen versuchen Fakt und Legende voneinander zu trennen: Wer war die legendäre Königin vom Nil? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mythen der Geschichte Altersempfehlung: ab 12