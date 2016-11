ORF 3 20:15 bis 21:05 Magazin erLesen A 2016 2016-11-22 01:20 Stereo Untertitel 16:9 Merken Diesmal bei "erLesen" zu Gast: Journalist und Autor Friedrich Orter, Philosoph Konrad Paul Liessmann, Literaturkritikerin Daniela Strigl und Literaturwissenschafter Herbert Zeman. Friedrich Orter war Sonderberichterstatter beim ORF und berichtete aus den Kriegsgebieten aller Welt. 2012, nach einem Einsatz in Syrien, zog er sich zurück, ist aber seitdem keineswegs nur ein stiller Beobachter. "Aufwachen" heißt sein neues Buch, das davor warnt, dass die Hoffnung auf ein Zeitalter der Toleranz vielleicht schon verloren ist. Konrad Paul Liessmann begibt sich in seinem neuen Buch "Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam?" in einen literarisch-philosophischen Dialog über die Grundfragen unseres Lebens. Denn wo finden sich Antworten zu Fragen wie "Wer bin ich?" oder "Was macht die Lust mit mir?" besser als in der Literatur? Die Literaturkritikerin Daniela Strigl war Jurorin beim Ingeborg-Bachmann-Preis und hat sich in den letzten Jahren tiefgründig mit der größten österreichischen Literatin des 19. Jahrhunderts beschäftigt: Marie von Ebner-Eschenbach. Und der Literaturwissenschafter Herbert Zeman lehrte an Universitäten aller Kontinente und brachte nun ein umfassendes Bio-Bibliografisches Lexikon der Literatur Österreichs heraus. Er ist auch maßgeblich mitverantwortlich, dass Heinz Sichrovsky seinen Berufsweg in die Literatur einschlug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Friedrich Orter (Journalist und Autor), Konrad Paul Liessmann (Philosoph), Daniela Strigl (Literaturkritikerin), Herbert Zeman (Literaturwissenschafter) Originaltitel: Erlesen