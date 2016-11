ORF 2 04:35 bis 05:35 Magazin heute leben Yoga - Iliosakralgelenk / "Luna"-Premiere / Kochen - Kaiserschmarrn / "Auf Teufel komm raus" - neues Buch von Gertraude Portisch A 2016 Stereo 16:9 Merken Yoga - Iliosakralgelenk: Schmerzen im Bereich des unteren Rückens, die sich bis ins Gesäß oder in die Leistengegend ziehen, hat fast jeder schon einmal erlebt. Oft ist daran das Iliosakralgelenk schuld, das falsch belastet wird. Arzt und Yogatherapeut Dr. Peter Poeckh zeigt live im Studio Übungen, um diese Fehlbelastung wieder auszugleichen. "Luna"-Premiere: "Luna" - das neue Musical mit Drew Sarich, Barbara Obermeier u. v. m. hat Premiere. "heute leben" berichtet. Kochen - Kaiserschmarrn: Am 21. November jährte sich der Todestag von Kaiser Franz Joseph zum 100. Mal. Haubenkoch Norbert Payr nimmt das zum Anlass, sich einem der Lieblingsgerichte des Monarchen zu widmen - dem Kaiserschmarren. "Auf Teufel komm raus" - neues Buch von Gertraude Portisch: "Auf Teufel komm raus" lautet der Titel des neuen Buchs von Gertraude Portisch. "heute leben" hat sie zum Interview in der ehemaligen Kartause in Mauerbach getroffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Pirchner Originaltitel: heute leben

