Faszination Esoterik

Esoterik fasziniert - und hat ganz offensichtlich an Akzeptanz und Einfluss in der Gesellschaft gewonnen: Stadtverwaltungen organisieren Esoterik-Messen, Volkshochschulen haben Angebote wie "Energiearbeit/Pendeln" oder "Grundkurs Tarot" im Programm. Kritiker verweisen auf das einträgliche Geschäft mit dem "Heil der Welt", Rationalisten sehen Esoterik als Ausdruck einer "Wiederverzauberung" der Welt und als Niederlage der Vernunft. Anhänger betrachten sie dagegen als überfällige Wiederverbindung des Menschen mit seiner religiösen Natur. Die "kreuz und quer"-Dokumentation beleuchtet die Eckpfeiler esoterischer Lehren und die historischen Ursprünge der wichtigsten Praktiken. Sie fragt nach den gesellschaftlichen Umbrüchen als Voraussetzungen des Booms und nach den Heilserfahrungen, von denen sinnsuchende Menschen nach diesen Ritualen berichten.