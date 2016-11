ORF 2 20:15 bis 21:05 Dokumentation Universum Turtle Hero - Ein Leben für die Schildkröten A 2016 2016-11-22 01:45 Stereo 16:9 Merken Kann ein Mann im Alleingang eine Spezies vor dem Aussterben retten? "Universum" taucht mit Peter Praschag, einem der weltweit renommiertesten Schildkröten-Experten, in die archaische und skurrile Welt der Süßwasser-Schildkröten mit ihren vielfältigen Gesichtern und überraschenden Verhaltensweisen ein. Es sind Tiere, deren Ursprünge älter sind als die Dinosaurier: Schildkröten leben seit mehr als 220 Millionen Jahren auf der Erde und machten sich jeden Lebensraum heimisch - Ozeane, Flüsse, Seen, Wüsten und Regenwälder. Der Kampf ums Überleben dieser Spezies ist längst im Gang. Auf der Suche nach den allerletzten lebenden Exemplaren der "Rarest of the Rarest", der Yangtse-Softshell Riesenschildkröte, trifft das Team auf die wohl am meisten unterschätzten Kreaturen unseres Planeten: Süßwasser-Schildkröten. Sie sind neugierig, intelligent, vielseitig und - wenn es sein muss - schneller als unser Auge. Die Reise führt nach Südostasien und nach Südamerika, macht aber auch einen Zwischenstopp in Graz, wo in Peter Praschags "Schildkrötenhaus" über 100 verschiedene Schildkrötenarten - mehr als in jedem Zoo dieser Welt - einen Genpool der Sonderklasse bilden, einen Hotspot der Hoffnung für unseren Planeten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Universum