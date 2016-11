ORF 1 17:10 bis 17:30 Comedyserie Two and a Half Men Ein hübsches Kind USA 2012 2016-11-23 13:50 Stereo Untertitel 16:9 Merken Um einem alten Freund einen Gefallen zu tun, stimmt Walden zu, dass dessen Tochter Missi während ihres Aufenthalts in der Stadt bei ihm wohnen darf. Doch schon bald bereut Walden sein Angebot, da Missi ununterbrochen nur Stumpfsinn von sich gibt. Als dann auch noch Jake auf Kurzbesuch vorbeikommt, passiert das Unmögliche: Missi landet mit Jake im Bett. Zu all dem Chaos verliebt sich Jake auch noch in Missi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Miley Cyrus (Missi) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Jim Patterson, Don Reo Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6