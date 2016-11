ORF 1 16:00 bis 16:20 Comedyserie The Big Bang Theory Sheldon Pro Se USA 2010 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die berühmte Comiclegende Stan Lee gibt eine Autogrammstunde in Stuarts Comicbuchladen. Sheldon, Howard, Raj und Leonard sind begeistert, dass sie die Gelegenheit bekommen, den großen Meister persönlich zu treffen. Allerdings entdeckt Howard zuvor, dass Sheldon wegen eines Fahrvergehens eine Vorladung vor Gericht bekommen hat. Sheldon weigert sich, das Bußgeld zu bezahlen und verteidigt sich selbst. Mit verheerenden Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Stan Lee (Stan Lee) Kevin Sussman (Stuart) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Peter Chakos Drehbuch: Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver