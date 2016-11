ORF 1 12:45 bis 13:30 Serien Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Bedaure mich nicht USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Rex Evans hat ein Geheimnis, das er jedoch sehr gewissenhaft hütet. Inzwischen wird Juliette dazu gebracht, das Team zu verkaufen, um einen größeren Skandal zu verhindern. Doch bis es soweit ist, müssen noch Steine aus dem Weg geräumt werden. Nico macht sich sogleich an die Arbeit. Und Dani vermisst Matt sehr. Allerdings hat sie eine schwerwiegende Entscheidung getroffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Callie Thorne (Dani Santino) Marc Blucas (Matthew Donnally) Scott Cohen (Nico Careles) Hannah Marks (Lindsay Santino) Patrick Johnson (Ray Santino Jr.) Mehcad Brooks (Terrence King) Joe Theismann (Joe Theismann) Originaltitel: Necessary Roughness Regie: John Fortenberry Drehbuch: Mark Kruger Kamera: William Wages Musik: Adam Gorgoni