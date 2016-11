ORF 1 07:00 bis 07:25 Trickserie Hexe Lilli Lilli fliegt zum Mond CDN, GB, D 2007 Stereo Untertitel Merken Wer war zuerst auf dem Mond: Mensch oder Drache? Lilli und Hektor reisen, um das zu klären, zu dem Tag zurück, an dem das erste Lebewesen seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat. So sind sie Zeuge, wie Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond landen. Leider müssen die Astronauten feststellen, dass dort bereits ein Mädchen und ein Drache herumspazieren. Das haben Lilli und Hektor nicht gewollt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lilly the Witch Regie: Sam Siahaija Drehbuch: Armin Prediger, Mark Hodkinson, Louise Geraghty, Marcus Fleming Musik: Keith Hopwood

