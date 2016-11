BonGusto 16:55 bis 17:25 Dokumentation Hollywood and Vines Musik- und Wein-Geheimnisse des 15-fachen Grammygewinners David Foster USA 1990 Merken Musikproduzent David Foster öffnet trotz Grippe seinen Weinschrank für das Hollywood & Vines-Kamerateam und seine Freunde Terry David Mulligan und Jason Priestley: eine außergewöhnlich wertvolle Flasche, vor der unsere Wein-Reporter am liebsten ehrfürchtig niederknien würden: ein 1945er Rothschild Lafite. Außerdem: Der deutsche Traditions-Winzer Klaus Reif hat es in Kanada weit gebracht! Nicht nur sein Weingut "Reif Estates" in Niagara und sein gigantisches Weinfass - es ist das größte Fass der Welt, es fasst 1,7 Millionen Liter Wein - haben es Terry und Jason angetan. Begeistert ist der Auto-Fan Jason auch von Klaus Reifs Rennwagen - einer 1966 er Corvette! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hollywood & Vines