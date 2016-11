BonGusto 07:10 bis 07:40 Magazin Typisch nordisch! Immer der Nase nach N 2008 Merken Von der Region um den Öresund an der Südspitze Schwedens startet Tina Nordström ihre Fahrradtour in Richtung Kopenhagen, das bekannt für Sandwiches und geräucherten Fisch ist. Die Rezepte: Shrimp-Sandwiches; Sommersalat mit Kümmel und Minze; Pizza mit Blauschimmelkäse; geräucherter Seeteufel mit Kartoffelbrei, Eiern und Sardellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tina Nordström, Sara La Fountain, Claus Meyer, Andreas Viestad Originaltitel: Perfect Day

