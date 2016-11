Schweiz 2 23:15 bis 23:50 Dokumentation Limits Ängste überwinden Tierphobien: die Gefahr kommt vom Himmel wie vom Boden CH 2016 2016-11-22 01:55 Stereo HDTV Merken Tierphobien: die Gefahr kommt vom Himmel wie vom Boden - In dieser Ausgabe begleitet "Limits" zwei Kandidaten mit einer Tierphobie: Laila leidet unter einer Vogelphobie, während Ann extreme Angst vor Spinnen hat. Die Angst ist so gross, dass Ann sich nicht einmal in den Keller traut, weil dort eine Spinne sein könnte. Wie wird sie auf ihre Therapie reagieren? Wird sie wieder ruhig schlafen können? Und wird Laila morgens, ohne Angst, von einem Vogel angegriffen zu werden, joggen gehen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Limits