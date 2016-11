Schweiz 1 21:05 bis 21:50 Magazin Kassensturz Die Sendung über Konsum, Geld und Arbeit Bluetooth-Kopfhörer im Test: Das ist der beste Sound fürs Ohr / Achtung Kreditfalle: Noch mehr Schulden statt Finanzsanierung / Teurer Fensterputzer: Unsaubere Geschäftsmethoden CH 2016 2016-11-22 01:05 Stereo HDTV Merken Bluetooth-Kopfhörer im Test: Das ist der beste Sound fürs Ohr: Unterwegs Musik hören ohne Kabelsalat: Das machen die sogenannten Bluetooth-Kopfhörer möglich. Sie lassen sich per Funk mit dem Handy verbinden. "Kassensturz" testet die meistverkauften Modelle im Soundlabor. Die Unterschiede punkto Klang, Bedienung und Akkulaufzeit sind gross. Achtung Kreditfalle: Noch mehr Schulden statt Finanzsanierung: Statt des erhofften Kredits bekommen Kundinnen und Kunden bloss eine saftige Rechnung. "Kassensturz" zeigt, wie unseriöse Finanzsanierer die Not von Leuten mit Schulden noch vergrössern, und deckt ihre Methoden auf. Schuldenberater beantworten Publikumsfragen im Studio und im Livechat. Teurer Fensterputzer: Unsaubere Geschäftsmethoden: Vor solcher Fensterreinigung sei gewarnt: Die Firma knöpft ihrer Kundschaft viel Geld ab und sorgt für Ärger statt Durchblick. Die Fensterputzer speisen Kundinnen und Kunden mit Gutscheinen ab und verschwinden auf Nimmerwiedersehen. "Kassensturz" klärt, wie professionelle Reinigungsfirmen vorgehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kathrin Winzenried Originaltitel: Kassensturz