Schweiz 1 16:35 bis 17:30 Serien In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Alte Liebe D 2015 Stereo HDTV Merken Heinz Lorbert wird von einem Auto angefahren und sofort in das Johannes-Thal-Klinikum eingeliefert. Die Ärzte können die festgestellte Armfraktur operieren. Doch Oberarzt Doktor Niklas Ahrend wird aufmerksam, als Klaus Anzeichen von Orientierungslosigkeit erkennen lässt. Als der Patient schliesslich seine Ehefrau Gudrun nicht mehr erkennt, bestätigt sich Niklas? Verdacht und er muss dem älteren Herren Demenz diagnostizieren. Ein Schock, vor allem für seine Frau Gudrun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Peter Link (Dr. Niklas Ahrend) Sanam Afrashteh (Dr. Leyla Sherbaz) Mike Adler (Dr. Matteo Moreau) Philipp Danne (Ben Ahlbeck) Stefan Ruppe (Elias Bähr) Mirka Pigulla (Julias Berger) Paula Schramm (Annika Rösler) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Franziska Hörisch Drehbuch: Joachim Friedmann Kamera: Uwe Neumeister Musik: Curt Cress, Manuel Mayer