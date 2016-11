Schweiz 1 14:55 bis 16:35 Filme Rosamunde Pilcher - Zwei Schwestern D, A 1997 Nach einer Story von Rosamunde Pilcher Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die beiden Schwestern Jane (Chrissy Schulz) und Laurie (Eva Habermann) könnten unterschiedlicher nicht sein: Laurie ist schüchtern, hat nach einem schrecklichen Unfall hässliche Narben am Bein und lebt zurückgezogen bei ihrem Vater. Jane hingegen ist keck und voller Selbstvertrauen. Sie ist jedoch eifersüchtig, weil ihr Vater Laurie so viel Aufmerksamkeit schenkt. Laurie verliebt sich schliesslich in den attraktiven William Byron (Andreas Elsholz), doch als er ihre Liebe erwidert, flieht sie nach London, weil sie sich für ihr entstelltes Bein schämt. In den Semesterferien verliebt sich nun auch Jane in William. Dieser ist zwar nicht abgeneigt, doch kann er Laurie auch nicht vergessen. Als William endlich erfährt, warum Laurie ihn zurückgestossen hat, ist Jane schon von ihm schwanger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Habermann (Laurie Dillan) Chrissy Schulz (Jane Dillan) Gerhard Olschewski (Dr. Dillan) Andreas Elsholz (William Byron) Christian Oliver (Tim) Irene Lauretti (Elisabeth) Ingeborg Schöner (Anne Winter) Originaltitel: Rosamunde Pilcher Regie: Rolf von Sydow Drehbuch: Gabriele Kister, Rosamunde Pilcher Kamera: Michael Faust Musik: Richard Blackford Altersempfehlung: ab 6