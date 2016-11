ONE 15:30 bis 17:00 Komödie Die Erfinderbraut D 2013 2016-11-23 06:45 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Alex (Simone Thomalla) ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern und glaubt schon lange nicht mehr an die große Liebe. Obwohl es schon immer ihr großer Traum war, Erfinderin zu werden, muss sie in einer Reinigung arbeiten, um ihre kleine Familie finanziell über Wasser zu halten. Dennoch gibt sie ihre bisher größte Erfindung einen Haltbarkeitsmesser, mit dem man verdorbenes Essen erkennen kann vertrauensvoll in die Hände ihrer Freundin, der Patentanwältin Fiona (Catherine Flemming). In der Zwischenzeit lernt sie auf der Arbeit den scheuen Gregor (Ulrich Noethen) kennen. Alex und Gregor kommen sich näher, obwohl sie beide Angst vor ihren Gefühlen haben. Eines Tages findet Alex heraus, dass Fiona ein falsches Spiel spielt und Alex' Erfindung als ihre eigene ausgibt. Alex will für die Wahrheit kämpfen und kann auf die Unterstützung ihrer Kinder und schließlich auch auf die von Gregor zählen. Ein temporeicher Familienfilm mit Simone Thomalla und Ulrich Noethen in den Hauptrollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simone Thomalla (Alexandra Fuchs) Ulrich Noethen (Gregor Sand) Paula Schramm (Julie Fuchs) Jean-Luca Classen (Moritz Fuchs) Catherine Flemming (Fiona-Salm Friedrich) Peter Sattmann (Ewald Hübner) Katharina Schubert (Elvira) Originaltitel: Die Erfinderbraut Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Natalie Scharf Kamera: Reiner Lauter Musik: Siggi Mueller, Joerg Magnus Pfeil Altersempfehlung: ab 6