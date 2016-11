Servus TV 23:10 bis 00:00 Krimiserie Kleine Morde unter Nachbarn - Lark Road II DK 2010 2016-11-22 02:25 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Das große Finale: Eine giftige Schlange sorgt für Aufregung am Lärchenweg. Sune erhält ein Angebot eines Spitzen-Restaurants und somit die Möglichkeit, den Lärchenweg hinter sich zu lassen. Astrid ringt mit sich, wie sie mit ihrem sterbenskranken Vater verfahren soll. Mathilde entdeckt endlich das Geheimnis hinter Jasmins Gartenzwerge und erhält prompt ein Geschäftsangebot. Und während eine Schlägertruppe auf der Suche nach Sune ist, setzen bei Katrine die Wehen ein. Schwarz-humorige dänische Erfolgsproduktion, zum ersten Mal im Free-TV! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anette Støvelbæk (Astrid Borg) Henrik Prip (Kim Borg) Laura Drasbæk (Katrine Holm) Christian Tafdrup (Sune Holm) Sarah-Sofie Boussnina (Mathilde Holm) Claus Riis Østergaard (Andreas Norén) Søren Spanning (Torben Dahl) Originaltitel: Lærkevej Regie: Tilde Harkamp Drehbuch: Mette Heeno, Jannik Tai Mosholt Kamera: Film Editing by Musik: Flemming Nordkrog, Jonas Struck