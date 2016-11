Servus TV 22:10 bis 00:15 Thriller Fatale Begierde USA, J 1992 Nach einer Vorlage von George Putnam, John Katchmer, Lewis Colick 2016-11-22 01:45 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit dem Schrecken davon gekommen sind Michael (Kurt Russell) und Karen Carr (Madeleine Stowe). Das Ehepaar wurde im eigenen Haus von einem Einbrecher angegriffen. Der Polizist Pete (Ray Liotta) versichert den Carrs seine Unterstützung und Hilfe, nicht zuletzt, weil er ein Auge auf die attraktive Karen geworfen hat. Für Pete ist ihr Ehemann Michael ein Schwächling, den er auf irgendeine Weise aus dem Weg räumen muss. Pete entwirft einen teuflischen Plan: Er veranlasst bei den Carrs eine Hausdurchsuchung, und tatsächlich werden Drogen gefunden. Michael Carr wird daraufhin verhaftet, und Pete sieht seine Stunde gekommen. Jonathan Kaplans Film "Fatale Begierde" lebt vor allem von den Leistungen seiner Protagonisten. Kurt Russell als anfangs hilfloser, später umso energischer Ehemann Michael sowie Ray Liotta in der Rolle des skrupellosen Streifenpolizisten Pete gelingt es, ihre Figuren absolut glaubhaft darzustellen. Auch Madeleine Stowe als unfreiwilliges Objekt der Begierde kann überzeugen. In den Kinos erwies sich der hochgradig spannende Thriller als überraschend großer Erfolg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kurt Russell (Michael Carr) Ray Liotta (Pete Davis) Deborah Offner (Penny) Carmen Argenziano (Jérôme Lurie) Johnny Ray McGhee (Ernie Pike) Sonny Carl Davis (Neighbor Jack) Sherrie Rose (Girl in Jeep) Originaltitel: Unlawful Entry Regie: Jonathan Kaplan Drehbuch: George Putnam, John Katchmer, Lewis Colick Kamera: Jamie Anderson Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 16