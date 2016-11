Servus TV 10:00 bis 11:00 Dokumentation Metropolis - Die Seele einer Stadt New Orleans GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken New Orleans liegt dort, wo der Mississippi in den Golf von Mexiko fließt wo Indianer, Europäer und Afrikaner zusammenkamen, um eine der reichsten Kulturen und Küchen der Welt zu kreieren. Heute hat die Stadt 300.000 Einwohner und wird jährlich von 9 Millionen Touristen besucht. New Orleans ist der Geburtsort des Jazz. Bis spät in die Nacht wird Musik gespielt und bis zum Morgengrauen gefeiert. Als die Franzosen vor 300 Jahren in diese Gegend kamen, summten hier nur Moskitos. Es war Sumpfland, in dem Alligatoren und Choctaw-Indianer lebten. Die Franzosen wollten sogleich einen Hafen bauen, der die Gebiete im Norden über den Mississippi mit ihren Kolonien in der Karibik verband. Es war der reichste Hafen Nordamerikas. Heute hat sich das Hafenviertel ausschließlich dem Vergnügen verschrieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Metropolis Regie: James Tovell, Mark Bates Kamera: Christopher Titus King