tagesschau24 22:00 bis 22:45 Magazin Marktcheck Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin Schlüsseldienste - wenn die Türöffnung teuer wird / Cyber-Crime - wie Online-User erpresst werden / Warenkunde - warum Mehl nicht gleich Mehl ist / Batterie-Test - welche hält am längsten durch? / Pflege - was bringen die neuen Einstufungen? / Zwiebeln - schneiden ohne Tränen? D 2016 Stereo 16:9 Merken Vom Versicherungscheck bis zum Bankgeschäft, vom Steuertipp bis zum Gesundheitsfonds - Marktcheck bietet Nutzwert und Orientierung, deckt Missstände auf und informiert Sie. Marktcheck ist wöchentlich für Sie da und sorgt dafür, dass Sie sicher durch den Verbraucheralltag kommen. Produkttests, emotionale Geschichten, packende Reportagen und investigative Magazinstücke. Sie erhalten Tipps und erfahren, was für Sie als Verbraucher wichtig ist. Informativ, seriös und nah dran: Marktcheck - Ihr Verbrauchermagazin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hendrike Brenninkmeyer Originaltitel: Marktcheck