Sport1+ 20:20 bis 20:45 Motorsport Motorsport - FIA World Rally Championship Highlights Rallye Australien, 2. Tag Merken Zum Saisonabschluss der FIA WRC steht die Rallye Australien auf dem Programm. Auf schnellen Schotterpisten geht es in "Down Under" um den Sieg der 25. Auflage. Im Vorjahr war der Franzose Sebastian Ogier nicht zu stoppen, der auch 2013 und 2014 den Sieg holte. Mit einer Fortsetzung dieser Erfolgserie könnte der Volkswagen-Pilot seinen vierten WM-Titel in Folge noch einmal krönen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie