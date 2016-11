Silverline 02:05 bis 03:45 Horrorfilm Bikini Spring Break Massaker USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Sechs Cheerleader wollen in Florida ausgiebig beim "Spring Break" feiern und zwar in einem besonders schönen Anwesen. Was die sexy Girls nicht wissen: Ganz in ihrer Nähe schmeißt das Videolabel "Crazy Girls Unlimited" eine große Party, die allerdings ein jähes Ende findet, als ein Killer mit einer mittelalterlichen Waffe viele Gäste auf brutalste und blutigste Art abschlachtet. Unterdessen beschließen unsere Freundinnen, ihre eigene Party zu veranstalten und laden sich ein paar Jungen ein. Doch plötzlich verschwindet auch auf ihrer Party einer nach dem anderen auf mysteriöse Weise, als der brutale Killer die Gästeliste abarbeitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katie Peterson (Rebecca Foster) Shea Stewart (Missy Pratt) Brandy Whitford (Mandy Rhodes) Caley Hayes (Kelly Morris) Ryan Keely (Jessie Scott) Krystyna Ahlers (Lisa Kapowski) Bruster Phoenix Sampson (Eric) Originaltitel: Girls Gone Dead Regie: Michael Hoffman Jr., Aaron T. Wells Drehbuch: Michael Hoffman Jr., Ryan Dee, Meghan Jones Musik: Ryan Copt Altersempfehlung: ab 18