Silverline 23:15 bis 00:40 Horrorfilm Blood Night - Die Legende von Mary Hatchet USA 2009 20 40 60 80 100 Merken Die junge Alissa feiert zusammen mit ihren Freunden, anlässlich des Todestages der Axt-Mörder-Legende "MARY HATCHET", eine große Party. Plötzlich ist einer ihrer Freunde verschwunden. Sofort machen sich die Jugendlichen auf die Suche nach ihm. Auf ihrem Weg begegnen sie dem alten Gus, der ihnen noch gehörig Angst einjagt. Denn der Geist von Mary Hatchet soll sich in dieser Nacht herumtreiben auf der Suche nach frischen jungen Leibern, zum Abschlachten. Als dann einer nach dem anderen verschwindet, kommt den Überlebenden ein grausamer Verdacht. Aber, es ist bereits zu spät. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Moseley (Graveyard Gus) Danielle Harris (Alissa) Nate Dushku (Alex) Samantha Siong (Mary Hatchet) Anthony Marks (Chris) Billy Magnussen (Eric) Alissa Dean (Nicole) Originaltitel: Blood Night: The Legend of Mary Hatchet Regie: Frank Sabatella Drehbuch: Elke Blasi, Frank Sabatella Musik: Victor Bruno, Stephen Tubin Altersempfehlung: ab 18