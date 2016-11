Silverline 17:20 bis 18:45 Drama End of Time - Germ USA 2013 20 40 60 80 100 Merken Als die Army routinemäßig einen Satellit in der Erdumlaufbahn abschießen will, geht etwas fürchterlich schief. Denn der Schrott, der auf die Erde zurückprasselt, beinhaltet außerirdische Keime, die für den Menschen nicht ganz ungefährlich sind. Infizierte verwandeln sich in rasende Zombies und fallen in kannibalistischer Absicht über die Lebenden her. Bald ist in der Provinzgegend, in der das Zeug niederging, der Teufel los. Allein Deputy Brody und eine Handvoll Übriger behalten klaren Kopf und organisieren den notdürftigen Widerstand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marguerite Sundberg (Brooke) Michael Flores (Max) Mark Chiappone (Stu) Beth Pratt (Karen) Zoe Miller (Steph) Bernard Setaro Clark (Davidson) Jody Pucello (Cooper) Originaltitel: Germ Regie: J.T. Boone, John Craddock Drehbuch: J.T. Boone Musik: Siddhartha Barnhoorn, Heath Hanlin Altersempfehlung: ab 16