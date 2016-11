Silverline 10:00 bis 11:35 Horrorfilm Besessen CDN 2012 20 40 60 80 100 Merken Alexandra kehrt gerade aus den Sommerferien zurück und wohnt wieder mit ihren Freundinnen Jessica und Breanne zusammen in einer WG. Nachdem sie eine wilde Party gefeiert haben, lässt sich Alexandra dazu überreden, sich die Zukunft mit ihrem Freund Brian vorhersagen zu lassen. Doch dabei geht etwas furchtbar schief, woran sich der Teenager am nächsten Tag schon nicht mehr erinnern kann. In der nächsten Zeit ereignen sich seltsame Ereignisse um Alexandra. Sie hört komische Geräusche, halluziniert und bekommt ohne äußere Einwirkungen Kratzspuren an ihrem Körper. Als sie bei ihren Freundinnen und ihrem Freund nach Hilfe sucht, finden die vier schnell heraus, dass Alexandra scheinbar von einem Dämon besessen ist. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michelle Argyris (Alex Froshiber) Shantelle Canzanese (Jessica Martin) Vanessa Broze (Breanne Whitaker) Kevin Jake Walker (Brian Wolski) Wayne Conroy (Professor Madison) Danielle White (Possessed Girl 1970) Colin Smith (Young Priest 1970) Originaltitel: Devil Seed Regie: Greg A. Sager Drehbuch: Geoff Hart, Greg A. Sager Musik: Aaron Gilhuis Altersempfehlung: ab 16