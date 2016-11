Silverline 07:00 bis 08:20 Thriller Autopsy USA 2008 20 40 60 80 100 Merken Es sollte ein spaßiger Ausflugs-Trip unter Freunden werden. Wer würde in solch einer Situation mit einem Autounfall rechnen? Doch genau das geschieht und Rettung scheint in Sicht zu sein, als ein Krankenwagen an der Unfallstelle erscheint. Doch das Krankenhaus, in welches der verletzte Freund von Emily eingeliefert wird, erweist sich als ein bizarrer Ort unter der Leitung des teuflischen Dr. David Benway (Robert Patrick). Eine Nacht des Schreckens beginnt! Wer wird entkommen? Wer wird sich als Nächstes auf dem OP-Tisch des Todes wiederfinden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Bowen (Travis) Robert Patrick (Dr. David Benway) Jessica Lowndes (Emily) Ashley Schneider (Clare) Ross Kohn (Bobby) Jenette Goldstein (Nurse Marian) Robert LaSardo (Scott) Originaltitel: Autopsy Regie: Adam Gierasch Drehbuch: Adam Gierasch, Jace Anderson, E.L. Katz Kamera: Anthony B. Richmond Musik: Joseph Bishara Altersempfehlung: ab 16

