Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie Bella and the Bulldogs Der Rekordvater USA 2016 Merken Für Cheerleaderin Bella wird ein Traum wahr, als sie Quarterback für das Footballteam ihrer Schule wird. Ihr Team gibt sich alle Mühe, sie zum Aufgeben zu bringen. Bella stellt sich der Herausforderung, damit ihr Traum in Erfüllung geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brec Bassinger (Bella Dawson) Anthony Dupin (Bulldog Football Player) Buddy Handleson (Newt Van Der Rohe) Paula Lauzon (Ranger Patron) Lilimar (Sophie Delarosa) Rio Mangini (Ace McFumbles) Jackie Radinsky (Sawyer Huggins) Originaltitel: Bella and the Bulldogs Regie: Trevor Kirschner Drehbuch: Jay Demopoulos Musik: Ron Wasserman Altersempfehlung: ab 6