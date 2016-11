Nick 16:10 bis 16:40 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Chef vom Dienst / Überbucht USA 2009 Merken Chef vom Dienst: SpongeBob wird für eine Viertelstunde Chef vom Dienst in der Krossen Krabbe. Da Thaddäus sich vor der dadurch anfallenden Arbeit drücken will, erzählt er SpongeBob allerlei haarsträubende "Geheimnisse" - was entsprechend haarsträubende Folgen nach sich zieht. Überbucht: SpongeBob wird von Sandy, Mr. Krabs und Patrick um lauter Gefallen gebeten, die er nicht abschlagen kann. Leider wollen alle drei zur selben Zeit etwas von ihm, was die Sache erheblich erschwert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Luke Brookshier, Nate Cash, Derek Iversen Altersempfehlung: ab 6