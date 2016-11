Nick 06:50 bis 07:20 Trickserie Blaze und die Monster-Maschinen Die Schatzsuche USA 2016 Merken Blaze, AJ und Gabby machen sich zusammen mit Käpt'n Rotbart auf die Suche nach einem verborgenen Schatz. Doch der Weg dorthin ist gespickt mit vielen gefährlichen Fallen, die unsere Freunde erst mal überwinden müssen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Blaze and the Monster Machines

