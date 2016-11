BR Fernsehen 22:00 bis 22:30 Magazin Faszination Wissen Unser täglich Brot - was steckt drin? Unser täglich Brot - was steckt drin? D 2016 2016-11-22 04:25 Stereo Untertitel 16:9 Merken Deutschland ist Brot-Weltmeister - mehr als 3.000 verschieden Sorten zählt der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks. Ein traditionelles Handwerksprodukt, mit Können und Hingabe gebacken, so wird Brot oft vermarktet. Aber längst kaufen viele Deutsche ihr Brot und ihre Semmeln nicht mehr beim Bäcker, sondern in Supermärkten, in Discountern und Backshops. Dort ist es meist billiger als beim Bäcker. Hergestellt werden diese Backwaren meist in Großbäckereien, in denen Technik die Handarbeit ersetzt. Um massenhaft immer gleich aussehende, gleich schmeckende und gleich gute Waren herzustellen, stecken im Teig oft Helferlein wie Zusatzstoffe oder Enzyme und viele Produkte werden tiefgefroren zum Backen in die Läden gebracht. Aber auch kleine Bäcker produzieren nicht unbedingt alles in Handarbeit und frei von Zusatzstoffen; zum Beispiel nutzen manche Handwerksbäcker Backmischungen, um die vom Kunden erwartete Vielfalt in die Auslage zu bringen. Das Team von "Faszination Wissen" zeigt, wie schon in der Mühle auf das optimale Backergebnis hin gearbeitet wird; was Enzyme und Emulgatoren beim Backen bewirken; wie eine Großbäckerei arbeitet, und warum in der Backstube der Zukunft künstliche Intelligenz wichtige Aufgaben übernehmen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunnar Mergner Originaltitel: Faszination Wissen