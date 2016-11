BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Tödliches Vertrauen A 2005 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Der international renommierte Physiker Raimund Jacobi wird beim Rudern erschossen. Liegt das Motiv im privaten Umfeld - Jacobi war gegenüber seiner Ex-Frau wie auch einer Kollegin äußerst rücksichtslos - oder handelt es sich um Wirtschaftsspionage? Der Entwicklungschef und das "Superhirn" der Wiener Firma "Techno Plus" stand knapp vor der Präsentation eines weltweit neuartigen, extrem leichten Werkstoffs (ULC) für die Autoindustrie. Am helllichten Tag wird der international renommierte Physiker Raimund Jacobi beim Rudern auf der Donau erschossen. Der Entwicklungschef und das "Superhirn" der Wiener Firma "Techno Plus" stand knapp vor der Präsentation eines weltweit neuartigen, extrem leichten Werkstoffs (ULC) für die Autoindustrie, der die Zukunft des Unternehmens sichern soll. Hauptkommissar Moritz Eisner merkt jedoch sehr bald, dass das Motiv für den Mord auch im privaten Umfeld liegen könnte. Denn Jacobi, der seine Exfrau Agnes mit zwei Kindern und einem Berg Schulden zurückgelassen hatte, war äußerst rücksichtslos und scheute selbst davor nicht zurück, seine hochkarätige Mitarbeiterin und Geliebte Christine Schwarz vor anderen Kollegen tief zu demütigen. Auch die Freundschaft zu seinem Geschäftsführer Hannes Kubek ist in die Brüche gegangen. Als ein verbotener Zugriff auf die streng geheimen ULC-Projektdaten entdeckt und Christine Schwarz im Büro überfallen wird, rückt der Fall auf die hochbrisante Ebene internationaler Wirtschaftskriminalität. Mitten in die Ermittlungen platzt über Polizeifunk die alarmierende Meldung von einem Selbstmordversuch - Kubeks 16-jährige, schwangere Tochter Bianca will von einem Hochhaus springen. Eisners selbstbewusste, quirlige Tochter Claudia, die ihrem Vater mit kessen Sprüchen immer öfter Paroli bietet, greift cool und beherzt ein. Doch ihre Rettungsaktion lenkt die Untersuchungen in dem mysteriösen Mordfall plötzlich in eine ganz andere Richtung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Jan-Gregor Kremp (Hannes Kubek) Petra Morzé (Ingrid Kubek) Julia Stemberger (Dr. Christine Schwarz) Maria Köstlinger (Carina Reif) Sarah Tkotsch (Claudia Eisner) Pippa Galli (Bianca Kubek) Originaltitel: Tatort Regie: Holger Barthel Drehbuch: Thomas Baum Kamera: Peter von Haller Musik: Yullwin Mak