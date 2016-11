Tele 5 04:05 bis 05:35 Actionfilm Princess Blade J 2001 Nach dem Manga "Lady Snowblood" von Kazuo Koike und Kazuo Kamimura Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Seit nunmehr 500 Jahren steht das Haus Take Mika Zuchi für die Tradition des perfekten Auftragsmordes. Mitglied des Clans dieser Natural Born Killers ist die schweigsame Schwertkämpferin Yuki, die an ihrem 20. Geburtstag erfährt, dass ihre Mutter vom machtbesessenen Anführer Byakurai ermordet wurde, damit Yuki nicht als Prinzessin das rechtmäßige Erbe antritt. Byakurai hetzt eine Killerin auf Yuki, die den Mordanschlag schwer verletzt überlebt und bei dem zum Pazifismus konvertierten Takashi und seiner traumatisierten Schwester unterkommt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Hideaki Itô (Takashi) Yumiko Shaku (Yuki) Shirô Sano (Kidokoro) Yôichi Numata (Kuka) Kyûsaku Shimada (Byakurai) Yôko Chôsokabe (Soma) Yôko Maki (Aya) Originaltitel: Shura Yukihime Regie: Shinsuke Sato Drehbuch: Kei Kunii, Shinsuke Sato Kamera: Taro Kawazu Musik: Kenji Kawai Altersempfehlung: ab 16

