Tele 5 20:15 bis 22:05 Fantasyfilm Die Nibelungen D, I, GB, USA 2004 2016-11-23 01:30 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Siegfried (Benno Fürmann), der als Findelkind bei dem Schmied Eywind (Max von Sydow) aufwächst, steht zwischen den beiden Frauen Brunhild (Kristanna Løken) und Kriemhild (Alicia Witt). Durch seinen Kampf mit dem Drachen Fafnir, den er tötet und durch dessen Blut er unverwundbar wird, gelangt er an den Schatz der Nibelungen. Doch Hagen (Julian Sands), der Berater des Königs Gunter (Samuel West), neidet ihm diesen Erfolg und beginnt, gegen Siegfried zu intrigieren... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Benno Fürmann (Siegfried) Kristanna Løken (Brunhild) Alicia Witt (Kriemhild) Julian Sands (Hagen) Samuel West (Gunther) Robert Pattinson (Giselher) Max von Sydow (Eyvind) Originaltitel: Ring of the Nibelungs Regie: Uli Edel Drehbuch: Diane Duane, Uli Edel, Peter Morwood Kamera: Elemér Ragályi Musik: Ilan Eshkeri Altersempfehlung: ab 12