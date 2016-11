ONE 02:00 bis 02:30 Serien Nurse Jackie Die Dosis Mensch USA 2009 2016-11-27 01:40 Live TV Merken Beim Steppkurs rammt Kaitlyn wiederholt Grace. Als sich Kaitlyns Mutter uneinsichtig gibt, rastet Jackie aus und fliegt aus dem Kurs. Grace ist das Ganze total peinlich. Im Krankenhaus wird der Pill-O-Matix installiert, ein dem Pyxis vergleichbarer Pillenautomat. Eddie ist verbittert, doch Mrs. Akalitus versucht, einen Job für ihn zu finden. Als kleines Abschiedsgeschenk zeigt Eddie Jackie, wie sie den Pill-O-Matix überlisten kann. Zoe hat versehentlich einen bekannten Filmkritiker ins Koma befördert und darf vorübergehend keine Patienten mehr behandeln. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Eve Best (Dr. Eleanor O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Haaz Sleiman (Mohammed "Mo-Mo" De La Cruz) Paul Schulze (Eddie Walzer) Peter Facinelli (Dr. Fitch Cooper) Victor Garber (Neil Nutterman) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Scott Ellis Drehbuch: Rick Cleveland Kamera: Christopher LaVasseur Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12