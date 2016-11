ONE 17:00 bis 17:45 Serien Die Stein Frischer Wind D 2011 2016-11-22 03:25 Live TV Merken Katja Stein beginnt sich als Mitbewohnerin Renées unwohl zu fühlen, denn zwischen Renée und ihrem neuen Schwarm Andy scheint es langsam ernster zu werden. Zufällig treffen sich Katja und Stefan an ihrem gemeinsamen Lieblingsort am See. Stefan hofft immer noch, dass Katja zu ihm zurückkommt. Aber Katja offenbart ihm, dass sie sich versetzen lassen möchte. Kurz darauf verschwindet Stefan Hagen spurlos. Er hat sich entschieden, den Hof zu verkaufen. Katja versucht ihn zu erreichen, sie will ihn davon abbringen. Aber diesmal ist er es, der seine Entscheidung bereits getroffen hat. Katja merkt, wie viel ihr an der Schule und den Schülern liegt ... Als der Schüler Nils das Fahrrad, dass ihm vor kurzem gestohlen wurde, vor einer Bäckerei abgestellt wiederfindet, holt er es sich kurzerhand zurück und fährt davon. Der vermeintliche Besitzer des Rades, Johann Hofer, kann ihn nicht mehr aufhalten. Doch Nils hat Pech: Johann Hofer ist sein neuer Englischlehrer, der heute seinen ersten Schultag beginn. Sofort kommt es zur Konfrontation. Steif und fest behauptet der Schüler, dass Hofer der Dieb des Fahrrades sein muss, schnell geht es beiden Streithähnen darum, nicht das Gesicht zu verlieren. Wird Katja den Streit schlichten können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stemberger (Katja Stein) David C. Bunners (Alexander Fumetti) Jochen Horst (Stefan Hagen) Beat Marti (Johann Hofer) Katja Studt (Karola König) Annekathrin Bürger (Christa König) Klaus Manchen (Ulrich König) Originaltitel: Die Stein Regie: Bettina Woernle Drehbuch: Gabriele Herzog, Scarlett Kleint Kamera: Harald Cremer Musik: Kurt Kress, Jens Oettrich, Dirk Leupolz