N24 Doku 12:40 bis 13:20 Reportage Auf den Hund gekommen - Mein Partner mit der kalten Schnauze D 2009 Merken In Deutschland leben etwa fünf Millionen Hunde. Einige Halter verwöhnen Bello, Pfiffi und Co. mit purem Luxus: Filetspitzen mit Shrimps, Pfötchen-Massage, Designerklamotten. Die N24-Reportage begleitet glückliche Vierbeiner u.a. bei der Hundesportart "Agility", besucht Züchter und das Pfötchenhotel Resort Berlin. Dort residierenden Hunden stehen neben einem Sportplatz mit Erlebnisparcours und Hundestrand auch Therapie- und Wellnessbereiche sowie ein Schönheitssalon zur Verfügung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Auf den Hund gekommen - Mein Partner mit der kalten Schnauze